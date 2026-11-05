Midterm, il dem Talarico festeggia la vittoria: Abbiamo riconquistato il Texas – Il video

(Agenzia Vista) Austin, Texas, Usa, 05 novembre 2026 “Oh, mio Dio! Meraviglioso, è meraviglioso. È fantastico. Grazie ragazzi”. Sono le prime parole del democratico James Talarico appena saputo della vittoria nella corsa al Senato degli Stati Uniti per il Texas, nelle elezioni di metà mandato. Il nuovo senatore ha pubblicato sui social un video con il dietro le quinte della notte elettorale: si vede mentre attraversa il backstage e abbraccia i collaboratori, ringraziando per nome Chris e Blanca. Poi sale sul palco davanti a un’arena piena di sostenitori, che sventolano cartelli e bandierine, e dal microfono annuncia: “Abbiamo appena riconquistato il Texas!”. Courtesy: James Talarico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev