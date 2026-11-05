Midterm, Fratoianni: Se capo Internazionale nera prende batosta, possono cadere anche sue replicanti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 “Impariamo che se il capo dell’Internazionale nera prende una batosta come quella che ha preso Trump, possono cadere anche i suoi e le sue replicanti in giro per il mondo. Quindi si può fare, bisogna farlo”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, commentando il voto di metà mandato negli Stati Uniti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev