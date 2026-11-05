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Midterm Usa, Cateno De Luca: Per Trump un effetto rinculo delle sue politiche troppo oltranziste – Il video

05 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 “Penso che oggi Trump abbia avuto una risposta, che simpaticamente possiamo definire un po’ un effetto rinculo di quelle che magari sono state delle politiche troppo oltranziste rispetto a tematiche sensibili”. Lo ha detto Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in un punto stampa fuori da Montecitorio, commentando il voto di metà mandato negli Stati Uniti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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