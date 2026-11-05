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Midterm Usa, Donzelli: Non sono trumpiano né antitrumpiano, sono meloniano. Burattini di nessuno – Il video

05 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2026 “Io non sono trumpiano e non sono antitrumpiano, io sono meloniano. Non siamo mai stati al rimorchio di altri. Filo uno o filo l’altro, i fili li hanno i burattini, noi non siamo burattini di nessuno”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio del voto di metà mandato negli Stati Uniti. “Il popolo ha sempre ragione quando si esprime. Gli Stati Uniti sono una grande nazione e una nazione democratica, noi non lo scopriamo oggi”, ha detto Donzelli. Poi la battuta sul centrosinistra: “Se i democratici italiani sono contenti, siamo felici per loro. Fra qualche giorno scopriranno che non è merito di Elly Schlein o del Partito Democratico se hanno vinto negli Stati Uniti i Democratici”. “Erano diventati antiamericani, adesso sono tutti a stelle e strisce per qualche giorno”, ha aggiunto. Fratelli d’Italia, ha spiegato Donzelli, ha un rapporto sereno con gli Stati Uniti, “perché conviene all’Italia, ma quando dobbiamo dire di no, diciamo no, a prescindere da chi vince le elezioni”. “Siamo convinti che la linea giusta sia quella della destra italiana, che sta facendo scuola nel mondo”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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