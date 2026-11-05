Stefani (Veneto) a Fieracavalli: La Regione valorizza il cavallo anche nel sociale – Il video

(Agenzia Vista) Verona, 05 novembre 2026 “La Regione del Veneto valorizza il cavallo sotto diversi aspetti: l’aspetto culturale, l’aspetto sanitario, l’aspetto sportivo, l’aspetto turistico, l’aspetto sociale”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani a margine dell’inaugurazione di Fieracavalli, a Verona. Stefani ha annunciato l’apertura, all’interno della fiera, di un ristorante gestito da ragazzi con disabilità: “Messaggi importanti che nascono qui da Fieracavalli, che continua a essere un punto di riferimento importante per il mondo fieristico, nazionale e non solo”. Il presidente ha ricordato che la Regione sostiene in modo significativo il settore anche con leggi regionali specifiche, finanziate nel bilancio che sarà approvato nelle prossime settimane. “Credo che queste siano misure che per questo settore rappresentano delle vitamine fondamentali per la crescita del settore equestre”, ha concluso Stefani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev