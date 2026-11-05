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Trump su Midterm Usa: Preoccupato dell'impeachment? Nemmeno un po', distruggerebbe i dem – Il video

05 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, Usa, 04 novembre 2026 "Nemmeno un pochino. Penso che distruggerebbe il Partito Democratico se lo facessero. Un impeachment per nessun motivo, perché abbiamo un paese di successo? Il nostro paese ha più successo adesso che in qualsiasi altro momento della sua storia". Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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