Iran, due missili colpiscono l’isola di Qeshm. Trump: «Negoziati con Teheran ancora in corso»

Si innalza la tensione nel Golfo. I Pasdaran meno di 24 ore fa avevano dichiarato: «Abbattuto un drone Usa nello Stretto di Hormuz»

Sale la tensione nel Golfo Persico, pur in presenza di canali di dialogo ancora aperti. I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno dichiarato di aver intercettato e distrutto un drone statunitense MQ-1 in volo sull’isola di Qeshm, snodo strategico nei pressi dello Stretto di Hormuz e poco distante dal porto di Bandar Abbas. L’agenzia statale Irna, citando fonti dei Pasdaran, riferisce che si tratterebbe del sedicesimo velivolo di questa tipologia abbattuto dalle forze di Teheran; l’area dell’isola era già stata bersaglio nei giorni scorsi di raid mirati condotti dalle forze armate americane. Nelle ultime ore locali dell’isola di Qeshm riferiscono di esplosioni e lanci di missili nell’area. Due missili avrebbero colpito l’area.

I negoziati ancora in corso, secondo Trump

Nonostante l’incidente militare, il fronte diplomatico non si interrompe. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rassicurato i cronisti sulla prosecuzione delle trattative bilaterali, confermando che il confronto tra Washington e la Repubblica Islamica è tuttora attivo: «Stiamo parlando con l’Iran».