Midterm Usa 2026, Meloni: Non ho approccio da tifoseria, per l'Italia non cambia nulla – Il video

(Agenzia Vista) Verona, 06 novembre 2026 "Gli americani hanno deciso, le elezioni sono libere e sovrane e io non amo l'ingerenza nelle dinamiche altrui. Non cambia assolutamente nulla dei nostri rapporti con gli americani, perché il mio approccio verso gli Stati Uniti non è mai cambiato in questi anni, indipendentemente da chi governava". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine della sua visita a Fieracavalli, a Verona. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev