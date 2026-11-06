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Midterm Usa 2026, Meloni: Non ho approccio da tifoseria, per l'Italia non cambia nulla – Il video

06 Novembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 06 novembre 2026 "Gli americani hanno deciso, le elezioni sono libere e sovrane e io non amo l'ingerenza nelle dinamiche altrui. Non cambia assolutamente nulla dei nostri rapporti con gli americani, perché il mio approccio verso gli Stati Uniti non è mai cambiato in questi anni, indipendentemente da chi governava". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine della sua visita a Fieracavalli, a Verona. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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