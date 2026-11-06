Salvini: Con Giorgetti rapporti ottimi, sulla fine delle guerre la vediamo allo stesso modo – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 06 novembre 2026 “I rapporti con Giorgetti sono ottimi, l’ho sentito anche stamattina e abbiamo parlato anche di scenario internazionale, perché sulla fine dei conflitti in corso la vediamo nella stessa maniera”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, nella sede del partito in via Bellerio a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva dei rapporti con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev