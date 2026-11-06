Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerLeonardo Del VecchioMidtermUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Salvini: Con Giorgetti rapporti ottimi, sulla fine delle guerre la vediamo allo stesso modo – Il video

06 Novembre 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Milano, 06 novembre 2026 “I rapporti con Giorgetti sono ottimi, l’ho sentito anche stamattina e abbiamo parlato anche di scenario internazionale, perché sulla fine dei conflitti in corso la vediamo nella stessa maniera”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, nella sede del partito in via Bellerio a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva dei rapporti con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Vannacci: «Se Meloni non si allea con me rischia la fine di Trump»

2.

Fine vita, il governo impugna la legge del Veneto. Ma il ministro Calderoli vota contro, Salvini diserta

3.

Il nuovo reddito di cittadinanza del M5s

4.

Ucraina, Crosetto rilancia sugli aiuti e sfida la Lega: «Se era giusto prima, perché è ingiusto adesso?»

5.

Cpr, arriva una nuova direttiva. Piantedosi: «Il parere medico non salverà più dal trattenimento»