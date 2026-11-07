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Alluvione di Firenze, Mattarella: Proteggere ambiente e sicurezza delle comunità è impegno comune – Il video

07 Novembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Firenze, 04 novembre 2026 “Il salvataggio e la ripartenza di Firenze lasciarono un segno profondo nella storia della nostra Repubblica. Un segno di unità e di fraternità, in una stagione in cui il mondo stava cambiando”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla celebrazione per i 60 anni dall’alluvione di Firenze. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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