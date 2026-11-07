Bagarre in commissione Covid durante audizione di Speranza sui pareri su Tachipirina e vigile attesa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2026 Momenti di tensione in commissione d’inchiesta sul Covid durante l’audizione dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, oggi deputato del Pd. Al centro dello scontro i documenti che la commissione aveva chiesto all’ex ministro nella seduta del 26 ottobre. Speranza ha consegnato alcuni documenti, “in fonte aperta a vostra disposizione”, ma dai banchi di Fratelli d’Italia è arrivata la protesta: “Non sono questi gli studi che le sono stati chiesti”. Il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ha alzato la voce: “Abbiamo chiesto documenti che non sono depositati. Cosa nasconde, onorevole Speranza?”. In aula si è sentito anche: “Dovete smettere di prendere in giro gli italiani!”. Il presidente della commissione Marco Lisei ha richiamato tutti alla calma e ha minacciato di sospendere la seduta: “Nessuno deve urlare né offendere”. Poi ha chiarito che i pareri richiesti, e mai inviati, erano quelli sulla Tachipirina e sulla vigile attesa: “Quel giorno glieli ho chiesti, ha detto che li avrebbe mandati e non ci sono stati mandati”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev