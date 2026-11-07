Calenda: Azione schiacciata dal bipolarismo? Da terzi abbiamo sempre preso l’8%, andremo molto bene – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2026 “Io ho fatto due campagne elettorali come terzo rispetto alle coalizioni esistenti, Scelta Civica e quella del Terzo Polo, e abbiamo sempre preso l’8%”. Così il leader di Azione Carlo Calenda risponde alla domanda se il suo partito rischi di restare schiacciato tra centrodestra e centrosinistra. “Credo che in questo Paese ci sia una maggioranza di persone che si è stancata di questo bipolarismo che è fatto solo di urla e non produce mai niente”, ha aggiunto. “Quindi credo che andremo molto bene”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev