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Commissione Covid, Lisei chiude seduta dopo 9 ore: Mia pazienza ha un limite, non ce la faccio più – Il video

07 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2026 “Io non ne posso più. Dichiaro chiusa la seduta e ci riconvochiamo un’altra volta, perché la mia pazienza ha un limite”. Così il presidente della commissione d’inchiesta sul Covid Marco Lisei ha chiuso la seduta al termine della lunga giornata di lavori, dopo l’audizione dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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