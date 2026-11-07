Fratoianni: Tassare le grandissime ricchezze è buonsenso, alleati abbiate coraggio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2026 “Che ancora sia considerato un po’ da estremisti, in questo Paese, con la diseguaglianza che cresce, sostenere che un’imposta sulle grandissime ricchezze è questione di buonsenso e di ragionevolezza, è una follia!”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo all’evento “Sconfiggere l’ignoranza. Diritto al sapere, emancipazione, libertà”. Courtesy: Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev