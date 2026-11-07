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Mattarella: Speriamo il più velocemente possibile processo allargamento Ue – Il video

07 Novembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2026 "Nel 2027 ricorre, come è stato da Lei poc’anzi ricordato, il settantesimo anniversario dei Trattati di Roma che hanno avviato il percorso di integrazione generale del continente europeo di cui fa parte – speriamo il più veloce possibile, ormai – l’allargamento. È l’occasione di rivolgere allora, in quell’anniversario, un appello affinché i 27 Paesi proseguano, senza indugio, nel porre a disposizione della comunità internazionale la loro vocazione di pace e di crescente collaborazione.", lo ha detto il Presidente Mattarella in occasione dell'incontro con i rappresentanti della Fondazione Nizami Ganjavi . Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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