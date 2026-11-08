Trump firma i caschi degli operai al lavoro sulla nuova sala da ballo della Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 07 novembre 2026 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firma i caschi degli operai e delle operaie che lavorano alla costruzione della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Il video è stato pubblicato sui social da Margo Martin, assistente speciale e consulente per la comunicazione del presidente. Not for sale. Courtesy: Margo Martin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev