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In una settimana 115 missili, quasi 1.900 bombe guidate e oltre 3.000 droni russi sull’Ucraina – Il video

09 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, Ucraina, 09 novembre 2026 “Solo in questa settimana la Russia ha lanciato sulle nostre città e comunità 115 missili di vario tipo, quasi 1.900 bombe aeree guidate e oltre 3.000 droni d’attacco”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che fa il punto sugli ultimi attacchi russi. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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