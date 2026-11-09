In una settimana 115 missili, quasi 1.900 bombe guidate e oltre 3.000 droni russi sull’Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, Ucraina, 09 novembre 2026 “Solo in questa settimana la Russia ha lanciato sulle nostre città e comunità 115 missili di vario tipo, quasi 1.900 bombe aeree guidate e oltre 3.000 droni d’attacco”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che fa il punto sugli ultimi attacchi russi. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev