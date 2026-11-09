Massimo Galli assolto, lo sfogo del virologo. Le accuse cadute sul concorso e il suo sospetto: «A qualcuno piaceva che stessi zitto»

In Appello l'ex primario dell'ospedale Sacco ormai in pensione è stato assolto da tutte le accuse di aver pilotato un concorso universitario. Lo sfogo dopo la sentenza attesa cinque anni: le battaglie in prima linea durante la pandemia di Covid e cosa lo ha amareggiato di più

«Sicuramente sono stato una voce scomoda, e il fatto che potesse risuonare di meno a qualcuno avrà anche fatto piacere». È la lettura che dà Massimo Galli, infettivologo ed ex primario del Sacco di Milano, nell’intervista a Repubblica di Ilaria Carra, a processo chiuso. Galli ricorda le posizioni «sempre piuttosto rigorose» tenute negli anni della pandemia di Covid e sostiene che l’idea di fargli perdere credibilità con questa vicenda possa aver «fatto comodo». Con quale scopo, dice, non lo sa: stava andando in pensione e non aveva «alcuna velleità di buttarmi in politica». Parla di cinque anni di «ordinaria follia e ordinaria stupidità di sistema», con un pregiudizio verso i professori che, ammette, in parte può anche capire.

Cosa ha deciso la Corte d’Appello

I giudici di secondo grado hanno assolto Galli anche dall’ultima accusa rimasta, quella di falso, con la formula «il fatto non sussiste». Il reato era contestato per un verbale che riportava un orario non rettificato. La sentenza cancella la condanna a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado solo all’ex primario. L’ex collaboratore Agostino Riva era già stato assolto dal Tribunale e lo è stato pienamente anche in Appello. I pubblici ministeri avevano chiesto di ribaltare il verdetto, proponendo 1 anno e 10 mesi per Galli e 6 mesi per Riva. Le motivazioni arriveranno entro 90 giorni e, se nessuno ricorrerà in Cassazione, la sentenza diventerà definitiva.

Di cosa era accusato nel concorso alla Statale

Il procedimento è un filone dell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina dell’università Statale di Milano. Galli era stato rinviato a giudizio insieme a Riva anche per turbativa d’asta o, in alternativa, abuso d’ufficio, reato poi abrogato. Già il Tribunale aveva ritenuto che queste ipotesi non fossero configurabili. Nell’intervista Galli aggiunge che, per varie sentenze di Cassazione, la turbativa d’asta non può essere applicata a un concorso universitario. L’accusa riguardava la selezione per un posto da professore di seconda fascia: Galli, come presidente della commissione, avrebbe discusso e concordato criteri e punteggi con il candidato Riva, suo allievo. Lui ha sempre respinto la ricostruzione e in aula aveva detto: «Venivo chiamato spesso come commissario ai concorsi perché avevo fama di essere imparziale».

Le reazioni di Galli e dei difensori

In una nota Galli ha parlato di una pronuncia che «riconosce la fondatezza di quanto ho sempre sostenuto» e ha accolto la decisione «con profonda soddisfazione». Ha ringraziato i legali Giacomo Gualtieri dello studio Bana e Roberto Rigoni Stern, oltre alle persone che gli hanno espresso vicinanza fin dall’inizio. Gualtieri ha commentato: «Siamo soddisfatti dell’esito del processo che ha riconosciuto la correttezza dell’operato del professore». Più netto Luca Troyer, legale di Riva: «Questo procedimento non avrebbe dovuto nemmeno cominciare». Galli si dice sollevato, ma è consapevole che il peso di un’accusa «non si esaurisce nelle aule giudiziarie» e spera che all’assoluzione sia riconosciuta «la stessa attenzione riservata alle accuse».

L’onore, la pensione e il dopo processo

Nell’intervista a Repubblica Galli indica come ferita più grande l’attacco all’onore personale: «per me è stata durissima da digerire». Ricorda i premi annunciati e subito ritirati e i convegni che lo avevano invitato e poi si sono tirati indietro: «Non mi interessava del premio ma del mio nome». Racconta di aver saputo dell’indagine dai giornali, poco prima della pensione, a 70 anni. Sulla “Parentopoli” universitaria dice di non credere che sia cambiato molto e chiede più responsabilità per chi sceglie la persona sbagliata: «Chi sbaglia, paga». Ora, dice, deve finire di preparare una lezione sulle infezioni emergenti per i colleghi in servizio in Lombardia. Sono tornati a chiamare il «vecchietto», convinti che su quel tema abbia ancora una certa competenza.