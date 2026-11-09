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Mattarella saluta in albanese i sindaci arbëreshë: Falem, mirëmëngjes, e scusate per la pronuncia – Il video

09 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2026 “Benvenuti, quindi, falem, mirëmëngjes, e scusate per la pronunzia!”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato in albanese, scherzando sul proprio accento, la delegazione di sindaci dei Comuni italiani in cui vivono comunità arbëreshë, ricevuta al Quirinale insieme al presidente albanese Bajram Begaj. Presente anche l’Eparca di Lungro. Mattarella ha ringraziato Begaj “per la preziosa amicizia personale che ci lega” e ha spiegato che l’incontro permette di “rinnovare e testimoniare l’antico legame di vellamja, di fratellanza, che unisce i nostri Paesi e i nostri popoli”. Il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai cittadini dei Comuni arbëreshë, “custodi di una storia antica”. L’incontro, ha ricordato, prosegue la visita fatta con Begaj a Piana degli Albanesi nell’ottobre 2024 e quella di otto anni fa a San Demetrio Corone con l’allora presidente Ilir Meta. “Anche oggi possiamo ripetere che ci sentiamo davvero membri di una stessa comunità”. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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