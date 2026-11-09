Madre e figlia travolte dall’auto in fuga dai carabinieri, gravissima la donna. Lo schianto nel Milanese

I tre uomini a bordo, cittadini peruviani, avevano ignorato l’alt di una pattuglia a Cinisello Balsamo. Poi la fuga verso Monza. Lo schianto è stato violento e le due auto si sono ribaltate. La 54enne è ricoverata all'ospedale monzese San Gerardo in pericolo di vita, la figlia in codice giallo

Stavano scappando dai carabinieri i tre uomini a bordo della Toyota che intorno alle 11.40 di questa mattina ha travolto un’altra macchina sulla quale viaggiavano una madre e una figlia, di 54 e 24 anni, in via Borgazzi a Monza. Il frontale è stato violento, tanto che le due auto si sono ribaltate e la 54enne è stata portata al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice rosso. La donna sarebbe in pericolo di vita. Migliori, invece, le condizioni della figlia, che era alla guida e che adesso si trova nello stesso ospedale della mamma, dove è stata ricoverata in codice giallo. All’interno dell’auto che ha provocato l’incidente c’erano tre peruviani che dopo l’incidente sono stati fermati.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, all’altezza di via Valtellina a Cinisello Balsamo i tre sarebbero stati fermati da una pattuglia di carabinieri. Avrebbero però ignorato l’alt dei militari e iniziato così la loro folle corsa fino a Monza. Finché, sembra nel tentativo di superare un’altra macchina, il guidatore della Toyota avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per travolgere la Fiat Panda con a bordo le due donne. A quel punto, uno dei tre uomini avrebbe tentato la fuga, venendo subito bloccato. È stato quindi portato in ospedale insieme agli altri due. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze e un’automedica, oltre alla polizia locale. Ancora da chiarire il motivo per cui i tre non si sono fermati all’alt dei carabinieri.