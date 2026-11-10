Argentina, l’ex Br Leonardo Bertulazzi fugge dai domiciliari: stava per essere estradato in Italia

L'ex brigatista, 74 anni, stava scontando la pena di 27 anni per sequestro e banda armata. Caccia all'uomo in tutto il Paese

L’ex Br Leonardo Bertulazzi, 74 anni, è scappato dagli arresti domiciliari in cui si trovava a Buenos Aires. Lo ha riferito all’Ansa il suo avvocato. La Direzione Generale dell’Intelligence Criminale argentina ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo immediatamente. Bertulazzi si trovava agli arresti domiciliari in un appartamento nel centro di Buenos Aires. Dopo la revoca del suo status di rifugiato, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire, dando immediatamente il via a una caccia all’uomo a livello nazionale. Prima della fuga, la giustizia argentina aveva respinto anche l’ultimo ricorso dell’avvocato di Bertulazzi, Rodolfo Yanzon, contro l’estradizione. E l’Interpol, secondo quanto riferisce lo stesso difensore all’ANSA, era già pronta a prelevare l’ex Br per portarlo in Italia.

Chi è e cosa ha fatto Leonardo Bertulazzi

Leonardo Bertulazzi era stato condannato in Italia a 27 anni per il sequestro dell’imprenditore genovese Pietro Costa nel 1977 e per banda armata. Negli anni ’70 faceva parte della colonna genovese delle Brigate Rosse. Il riscatto di un miliardo di lire pagato dalla famiglia per la liberazione di Costa servì alle Br per acquistare l’appartamento di via Montalcini a Roma che l’anno successivo sarebbe diventata la prigione del leader Dc Aldo Moro.

Il doppio arresto in Argentina e i domiciliari

Arrestato una prima volta in nel 2002, Bertulazzi era stato liberato da parte di un tribunale dell’Argentina perché il Paese non consente l’estradizione nei casi di condanna di un imputato in contumacia. Buenos Aires nel frattempo aveva concesso al terrorista lo status di rifugiato politico, poi revocato nel 2024, quando era stato nuovamente arrestato. e condotto in carcere in Argentina, l’uomo era stato scarcerato un anno fa, nell’agosto 2025, considerata l’età e i problemi cardiaci e visivi. Da allora era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a Buenos Aires. Doveva essere sorvegliato 24 ore su 24 da una pattuglia della Polizia Federale. Sul suo capo pendeva lo spettro dell’estradizione in Italia, che nel 2025 la Corte suprema argentina ha accolto. L’ultimo ricorso contro la decisione era appena stato respinto.

In copertina: Un fermo immagine del TG1 dell’ arresto del brigatista rosso Leonardo Bertulazzi a Buenos Aires – 4 novembre 2002 (Ansa/Tg1)