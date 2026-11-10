Crosetto sulla guerra ibrida: Difficile una difesa al 100%, la Nazione deve prepararsi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 “Devono cambiare gli Stati, non solo la Difesa. Un attacco non ha bisogno di colpire la Difesa o lo Stato: colpisce una catena di supermercati e magari rende impossibile alle famiglie fare la spesa”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un punto stampa a Roma, parlando degli attacchi della guerra ibrida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev