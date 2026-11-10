Dana White (Ufc) alla Casa Bianca: Non ho aspirazione politica. Trump contro Biden vince per KO – Il video

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 09 novembre 2026 “Non ho alcuna aspirazione politica”. Così il presidente della UFC Dana White ha risposto ai giornalisti nella sala stampa della Casa Bianca, pochi giorni dopo il post in cui il presidente Donald Trump lo aveva proposto, per scherzo, come portavoce. “Ero a un incontro di Zuffa Boxing a Londra quando mi ha chiamato e mi ha detto che aveva fatto questa cosa, e le ultime 24 ore della mia vita sono state folli”, ha raccontato White. Alla domanda su un ipotetico incontro tra Trump e l’ex presidente Joe Biden, ha risposto che sarebbe una vittoria per KO di Trump: “Sarebbe molto brutto”. White ha definito Trump “l’essere umano più duro e resiliente che abbia mai incontrato in tutta la mia vita”, ricordando anche l’attentato in cui il presidente fu ferito. E ha scherzato con i cronisti: “Non posso credere che abbiate davvero delle domande per me”. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev