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Donzelli sulla firma di Giorgetti per aiuti all’Ucraina: Non era presente a Roma – Il video

10 Novembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 “Questa è una cosa che è stata raccontata”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, ha risposto a chi gli chiedeva della mancata firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. “Siccome è un provvedimento riservato e classificato, non può essere firmato a distanza, non può nemmeno essere mandato con un commesso”, ha spiegato Donzelli. “Siccome non poteva essere presente alla firma, non l’ha firmato”. Secondo l’esponente di FdI, la presentazione al Copasir “può avvenire anche senza la firma preventiva, può essere firmata dopo, non è un problema”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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