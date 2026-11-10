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Guerra Ucraina, Meloni: Questione Giorgetti non esiste, appena sarà a Roma firmerà pacchetto – Il video

10 Novembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 "Non c'è la questione di una mancata firma, quando ci sono questioni sono contenta di commentarle ma in questo caso è un impedimento fisico temporaneo, tanto che il Ministro Crosetto è al Copasir, penso che quando avrà terminato la sua presenza all'Ecofin Giancarlo Giorgetti tornerà a Roma e firmerà il pacchetto» di nuovi aiuti per l'Ucraina". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando alla Fiera di Bologna per visitare l'Eima. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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