Mattarella: I magistrati non siano condizionati da altri poteri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 "A voi tutti, magistrati in tirocinio, il più cordiale benvenuto al Quirinale. Gli interventi che abbiamo ascoltato hanno consentito di apprezzare la qualità dei percorsi formativi sviluppati dal Direttivo della Scuola, in collaborazione con il CSM e con il Ministero. Si tratta di una sinergia istituzionale che ben rappresenta la complessità del compito che vi assegna la Costituzione. Come ben sappiamo, alla magistratura è affidata la tutela dei diritti e, dunque, la concreta realizzazione dell’uguaglianza riconosciuta – va sempre ricordato – dall’art. 3 della Costituzione. La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno. In questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri", . Così ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i magistrati in tirocinio. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev