Mattarella: Regole su uso social magistrati o a rischio prestigio funzione giudiziaria – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 "Si tratta di un tema – quello della comunicazione, anche quella mediante i social – particolarmente delicato. La disponibilità di strumenti nuovi – con nuove modalità e nuovi effetti sia per la velocità che per l’ampiezza della platea dei destinatari – impone urgenti riflessioni non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria. Per l’equilibrato esercizio delle funzioni che siete ormai prossimi ad assumere sono inoltre richieste particolari capacità e maturità professionali che si apprendono anche sul campo – sempre, anche alla mia età – attraverso l’ascolto e mediante l’apertura al confronto, elementi, del resto, che contrassegnano la dialettica processuale". Così ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i magistrati in tirocinio. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev