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Tajani: Guerra ibrida colpisce sistema democratico, serve segnale forte G7 – Il video

10 Novembre 2026 - 23:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Parigi, 10 novembre 2026 "C'è una strategia in atto e noi dobbiamo reagire dal punto di vista tecnologico, lo chiediamo anche a livello g7 con forte determinazione. Serve un segnale forte, è necessaria un'unità di intenti di tutti i paesi democratici". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei giornalisti in un punto stampa al termine della Ministeriale Esteri del G7 a Parigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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