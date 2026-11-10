Trump contro una giornalista della Cnn: Sei una perdente, i tuoi ascolti sono un fallimento – Il video

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 09 novembre 2026 “Massie è un perdente. Proprio come tu sei una perdente alla Cnn. Proprio come i tuoi ascolti sono un fallimento”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato una giornalista della Cnn che, durante un incontro con la stampa, gli chiedeva delle critiche del deputato repubblicano Thomas Massie. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev