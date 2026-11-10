Ultime notizie BolletteSicurezza informaticaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump contro una giornalista della Cnn: Sei una perdente, i tuoi ascolti sono un fallimento – Il video

10 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 09 novembre 2026 “Massie è un perdente. Proprio come tu sei una perdente alla Cnn. Proprio come i tuoi ascolti sono un fallimento”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato una giornalista della Cnn che, durante un incontro con la stampa, gli chiedeva delle critiche del deputato repubblicano Thomas Massie. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

2.

Sondaggi: se il centrodestra non si allea con Vannacci perde le elezioni

3.

Sondaggio Swg, la novità nella sfida Salvini-Vannacci. Chi vince tra centrodestra e centrosinistra

4.

Attenzione a Di Battista: il suo movimento “Schierarsi” vale nei sondaggi. La tentazione di correre alle prossime elezioni

5.

Trieste, bufera sulle frasi del sindaco Dipiazza: «Se lanciano bombe carta gli sparo in testa». Opposizioni compatte: «Ritiri ciò che ha detto»