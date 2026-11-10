Trump contro una giornalista di Msnbc: Siete una rete falsa, fake news, che barzelletta – Il video

(Agenzia Vista) Washington, Usa, 09 novembre 2026 “Msnbc ottiene i peggiori ascolti della sua storia, un tempo era Msdnc. Siete una rete falsa”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato una giornalista di Msnbc che, durante un incontro con la stampa, gli ricordava che Vladimir Putin ha ignorato più volte negli ultimi 22 mesi le sue scadenze per un cessate il fuoco in Ucraina e per un incontro diretto con Volodymyr Zelensky. Trump ha interrotto la domanda chiedendo alla giornalista per quale testata lavorasse, poi è passato a un altro cronista: “Msnbc, che barzelletta che siete. Avanti”. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev