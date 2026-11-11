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Fratoianni: Meloni racconta frottole, la spesa per armamenti serve solo ad assecondare Trump – Il video

11 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “Bisogna investire di più in un sacco di cose. Vengo da un presidio dei precari degli enti di ricerca di questo Paese, quelli che fanno ricerca anche su questi temi: sono costantemente sottofinanziati, sono precari, rischiano di essere espulsi dal mondo della ricerca”. Così Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, davanti a Montecitorio, ha risposto a chi gli chiedeva se serva investire di più nella cybersicurezza. “Quando Meloni sostiene che la spesa per gli armamenti è fatta di spesa per la ricerca e per l’innovazione, racconta un sacco di frottole”, ha attaccato. “La spesa per armamenti serve ad assecondare Donald Trump, il capo della destra internazionale, e l’aumento della spesa militare è in contraddizione con le priorità di questo Paese, comprese quelle legate alla sicurezza informatica”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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