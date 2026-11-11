Schlein sugli allarmi bomba in 300 scuole: Il Governo riferisca, preoccupati per le famiglie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “Chiediamo e chiederemo al governo di riferire su quello che sta accadendo, perché la preoccupazione c’è per il tipo e la natura di questo attacco che, da quanto apprendiamo, ha colpito circa 300 istituti scolastici in tutto il Paese”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a margine della protesta in piazza Montecitorio, parlando degli allarmi bomba nelle scuole. Courtesy: Augusto Cantelmi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev