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Schlein sugli allarmi bomba in 300 scuole: Il Governo riferisca, preoccupati per le famiglie – Il video

11 Novembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “Chiediamo e chiederemo al governo di riferire su quello che sta accadendo, perché la preoccupazione c’è per il tipo e la natura di questo attacco che, da quanto apprendiamo, ha colpito circa 300 istituti scolastici in tutto il Paese”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a margine della protesta in piazza Montecitorio, parlando degli allarmi bomba nelle scuole. Courtesy: Augusto Cantelmi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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