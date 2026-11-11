Schlein: Con campo largo troveremo accordo su Ucraina e su tutto il resto per mandare a casa Governo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “Stiamo lavorando, come sapete, e io sono convinta che troveremo l’accordo su tutto, perché tutti sentiamo la responsabilità di mandare a casa questo governo che sta facendo disastri a questo Paese”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della protesta dei ricercatori precari in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev