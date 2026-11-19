(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “È un racconto personale, ma attraverso la vicenda personale si cerca di raccontare la vicenda di una generazione, quella del ‘68, e l’incontro tra questa generazione, la politica e il Partito comunista”. Così Massimo D’Alema ha presentato il suo libro “Eravamo comunisti” al Tempio di Adriano, a Roma. “Che oggi si possa rifare il Partito comunista nelle forme del Novecento non credo”, ha spiegato l’ex presidente del Consiglio. “Ma che quella storia, quei valori, quelle idealità, quell’idea della politica abbiano ancora qualcosa da dire al mondo di oggi, sì. Altrimenti non avrei scritto questo libro”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev