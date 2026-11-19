(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “I giovani sono mobilitati in quasi tutti i Paesi europei e anche negli Stati Uniti, non è un fatto solo italiano. Ed è un fatto positivo”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema a margine della presentazione del suo libro “Eravamo comunisti” al Tempio di Adriano, a Roma. “C’è un sentimento di rivolta contro le ingiustizie della società contemporanea, c’è stato un grande moto di solidarietà verso il popolo palestinese”, ha spiegato. “Secondo me sono i germi di una generazione nuova, a cui la politica di sinistra deve guardare con grande attenzione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev