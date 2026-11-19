(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 "Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra essere madre e lavorare. Per questo rafforziamo concretamente il sostegno alle famiglie: bonus mamme a 100 euro al mese, permanente e senza tasse, più mesi di congedo parentale retribuiti, aiuti per nido e baby-sitter e agevolazioni per le famiglie numerose. Vogliamo che ogni donna possa costruire liberamente il proprio futuro. Perché sostenere la maternità significa difendere la libertà delle donne e investire nel futuro dell'Italia". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social riguardo le misure della legge di bilancio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev