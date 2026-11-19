(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “I senatori della Lega c’erano tutti, c’erano solo alcune assenze già previste da tempo. La nostra presenza è stata elevata, a testimonianza che il gruppo della Lega va avanti a prescindere da chi sia il capogruppo”. Lo ha detto il senatore Massimiliano Romeo in un punto stampa fuori da Palazzo Madama, dopo la sfiducia del gruppo leghista al Senato, che ha scelto come nuovo capogruppo Marco Dreosto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev