Eddy Solagna, 60 anni, era stato ricoverato ad Ascoli Piceno nel novembre 2019. Per la Procura, un nuovo esame endoscopico avrebbe potuto evitare il decesso. Due medici sono sotto processo

Un risarcimento da 1,8 milioni di euro per la morte di Eddy Solagna, il 60enne deceduto il 27 novembre 2019 all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno a seguito di una grave emorragia gastrica. È quanto stabilito dal tribunale civile di Ancona, che ha accolto la richiesta avanzata dai familiari dell’uomo, assistiti dall’avvocato Andrea Agostini. La sentenza, pronunciata dalla giudice Maria Federica Minervini, riconosce i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese legali. A versare la somma sarà l’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, subentrata all’Asur Marche dopo la soppressione di quest’ultima nel 2022.

I dolori, il ricovero, i dubbi dei medici

Il 60enne era arrivato in ospedale il 25 novembre 2019, dopo alcuni giorni di problemi di salute, ed era stato ricoverato per un’ulcera gastrica. Durante la degenza aveva continuato a manifestare conati di vomito, in alcuni casi con tracce di sangue. Nonostante gli accertamenti effettuati, i medici non erano riusciti a individuare l’origine dell’emorragia e avevano deciso di proseguire con l’osservazione e la terapia farmacologica, considerando inizialmente stabili le sue condizioni. Nella notte del 27 novembre, però, il quadro clinico era precipitato. L’uomo aveva avuto ripetuti episodi di vomito ed era morto nonostante il riposizionamento del sondino nasogastrico.

Il processo

Sul caso è ancora in corso anche un processo penale davanti al tribunale di Ascoli Piceno, nel quale sono imputati due medici dell’ospedale Mazzoni. Secondo la Procura, l’esecuzione tempestiva di una nuova endoscopia avrebbe permesso di individuare e trattare l’emorragia, evitando con un elevato grado di probabilità la morte del paziente. Una ricostruzione sostanzialmente condivisa dai consulenti nominati nel procedimento civile appena concluso ad Ancona. La responsabilità penale dei due sanitari resta invece da accertare.