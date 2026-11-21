L'ex comandante era stato condannato in via definitiva a 16 anni per quell' "inchino" a cui seguì il naufragio all'Isola del Giglio del 13 gennaio 2012, in cui morirono 32 persone. La decisione del Tribunale di Sorveglianza dopo aver esaminato il comportamento di Schettino in prigione

Francesco Schettino ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali e il 20 novembre, intorno alle 20, ha lasciato il carcere romano di Rebibbia. L’ex comandante alla guida della Costa concordia in occasione della strage del gennaio 2012 dopo il naufragio all’isola del Giglio era entrato in carcere a maggio del 2017. Come ricostruisce Cristina Rufini su QN, la decisione è stata presa nei giorni scorsi dal Tribunale di Sorveglianza, dopo un esame del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione. Schettino può ora tornare a vivere a casa sua, per quanto non sia ancora stato indicato l’incarico a cui è stato dedicato e dove sarà svolto. In passato erano circolate voci anche di un incarico in Vaticano.

Come funziona l’affidamento in prova e quanta pena resta da scontare a Schettino

Il provvedimento è disciplinato dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario. Non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma permette di scontare la pena residua fuori dal carcere con un programma di reinserimento sociale seguito dall’Uepe, l’Ufficio di esecuzione penale esterna. Se Schettino però dovesse violare solo una delle prescrizioni della misura, dovrà tornare subito in carcere.All’ex restano da scontare 6 anni e mezzo, dopo i nove e mezzo già trascorsi dietro le sbarre. La misura garantisce a Schettino più libertà della semilibertà a cui aveva rinunciato l’8 aprile 2025, anche per le polemiche subito scoppiate: in quel caso avrebbe dovuto rientrare a Rebibbia ogni notte, ora deve solo prestare servizio presso la struttura a cui è stato affidato. In una prima dichiarazione al sito grossetano Maremma Oggi, Carnicelli, presidente della camera penale di Grosseto, non nasconde la soddisfazione: «È tanta, a nostro parere c’erano tutti i requisiti per la concessione di questa misura alternativa, che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso intrapreso dopo la condanna». La legale spiega che la procedura è stata lunga e rigorosa: «La valutazione è stata estremamente positiva da parte di tutti gli operatori, sia per quanto riguarda il comportamento del detenuto Schettino, che per l’adesione alle direttive del percorso sanzionatorio e rieducativo progettato per lui».

Cosa successe alla Costa Concordia al Giglio nel 2012

La sera del 13 gennaio 2012 la nave era partita da Civitavecchia con circa 4.200 persone a bordo. Nei pressi dell’isola del Giglio, il comandante, 66 anni appena compiuti e originario di Meta di Sorrento, decise di fare il cosiddetto inchino, un passaggio ravvicinato alla costa. Per il Corriere Fiorentino era un omaggio a un maître di bordo originario dell’isola e a un ex comandante della Costa che viveva lì. Poco prima delle 21.45 la Concordia urtò gli scogli delle Scole, aprendo un enorme squarcio nella fiancata e allagando progressivamente i compartimenti. Morirono 32 persone. Anche Schettino lasciò la nave e ricevette il rimbrotto del capitano Gregorio Di Falco, che seguiva il naufragio dalla capitaneria di porto di Livorno: «Torni a bordo, cazzo». Il Giglio si trasformò in un grande centro di accoglienza, mentre il relitto rimase davanti all’isola fino a luglio del 2014, quando fu portato a Genova per la demolizione. L’inchiesta della Procura di Grosseto evidenziò, oltre alla gravità della manovra iniziale, anche i pesanti ritardi e le omissioni nella gestione dell’emergenza e dei soccorsi.

Processo e condanna a 16 anni per il naufragio

Il processo si aprì a Grosseto il 9 luglio 2013 e fu spostato nel teatro Moderno, trasformato in aula per il numero di testimoni, imputati, giornalisti e pubblico. L’11 febbraio 2015 arrivò la sentenza di primo grado: 16 anni di reclusione, a fronte dei 26 chiesti dalla procura. La pena si compone di 10 anni per omicidio colposo plurimo e lesioni, 5 per il naufragio e 1 per l’abbandono della nave. Il verdetto fu confermato in appello e poi in Cassazione, il 12 maggio 2017. Schettino si costituì a Rebibbia la sera stessa e da allora era uscito solo per brevi permessi premio. Carnicelli ha assunto la difesa dopo la richiesta di semilibertà, poi ritirata.