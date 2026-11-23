Poche bustine, nessuna organizzazione e nessuna analisi sul prodotto sequestrato: così la difesa ha smontato le accuse contro il 40enne avellinese. Per la terza contestazione è scattata la prescrizione

Al ritorno da un viaggio in Thailandia aveva messo in vendita online degli integratori a base di ananas e sildenafil, il principio attivo che si trova anche nel Viagra, comprati nel Paese asiatico. Prima ancora che i prodotti fossero acquistati, i Nas erano però intervenuti bloccando la vendita. Per questo un 40enne avellinese è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di farmacista, messa in vendita di medicinali guasti o imperfetti e introduzione in commercio di un medicinale senza autorizzazione dell’Aifa. La procura aveva chiesto una condanna a otto mesi di reclusione e seimila euro di multa, ma il tribunale lo ha assolto da due capi d’imputazione e prosciolto per intervenuta prescrizione dal terzo.

La linea difensiva adottata dall’avvocato

Decisiva la linea dell’avvocato Innocenzo Massaro. Come riporta Ottopagine.it Avellino, il penalista ha richiamato diverse pronunce della Cassazione sull’esercizio abusivo della professione di farmacista. Secondo questa giurisprudenza, perché il reato possa configurarsi è necessario che chi opera senza titolo venga percepito all’esterno come un professionista abilitato. Servono quindi un’organizzazione, una continuità nel tempo e un’attività strutturata, tutti elementi che secondo la difesa in questo caso mancavano. Il quarantenne aveva infatti messo in vendita appena qualche bustina del prodotto acquistato in Thailandia. Lo stesso imputato avrebbe ammesso di averlo provato in prima persona, senza però ottenere l’effetto sperato. Lo stesso ragionamento è stato applicato all’accusa di messa in vendita di medicinali guasti o imperfetti.

La richiesta di assoluzione «perché il fatto non sussiste»

Al centro dell’arringa della difesa c’è anche una lacuna nell’impianto accusatorio. La difesa ha sottolineato che sul prodotto sequestrato non fosse stata eseguita alcuna analisi chimica, in contrasto con una sentenza della Cassazione del 2025, secondo la quale davanti a un medicinale scaduto bisogna accertare in concreto se abbia davvero perso efficacia. Per la terza contestazione, l’immissione in commercio di un medicinale senza autorizzazione dell’Aifa, è invece intervenuta la prescrizione. Da qui la richiesta da parte della difesa di assoluzione «perché il fatto non sussiste», accolta dal tribunale. Si attendono ora le motivazioni della sentenza.