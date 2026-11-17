Il sospetto: vengono vendute nel dark web. Niente immagini dalle telecamere. E l'ipotesi che sia stato un "interno"

Un altro furto di Fentanyl a Roma. Stavolta dalla cassaforte della clinica Nuova Itor. Struttura convenzionata con il Ssn che si trova in via di Pietralata. Cinquanta le fiale di “droga degli zombie” sparite in un colpo simile a quello all’ospedale Israelitico (dove le fiale erano ottanta). Il direttore sanitario della struttura ha sporto denuncia lo scorso 19 ottobre. Il furto, spiega Il Messaggero, risale forse al precedente fine settimana. Ovvero ai giorni tra il 16 e il 18 ottobre.

Le telecamere

Nonostante la presenza delle telecamere non ci sono immagini del furto. E anche qui si sospetta di chi, per la professione ricoperta, ha portato via il farmaco pensando di rivenderlo. Anche se nelle piazze dello spaccio della Capitale non sono state registrate presenze di Fentanyl. In procura a Roma due sono i fascicoli. In quello dell’Israelitico ci sono indagati. E anche quello nuovo potrebbe vedere presto un’iscrizione. Intanto du un cartello affisso all’ingresso è scritto: “Consegnare in laboratorio analisi se la farmacia è chiusa”, lasciando il sospetto che la porta, che ieri era chiusa, spesso resti aperta e senza controllo.

Il dark web

Tra le ipotesi c’è che lo stesso sia venduto o nel “dark-web” o faccia gola a chi porta avanti clandestinamente ambulatori e centri chirurgici abusivi, ottenendo così un farmaco necessario anche in fase di interventi estetici.