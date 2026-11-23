Da giugno a settembre potranno accedere all'area tra 600 e 1.000 visitatori al giorno, contro i 4.000 di oggi. Il progetto sperimentale durerà tre anni e costerà 590.000 euro. Manca ancora il via libera del prefetto e dell'assemblea delle 35 famiglie proprietarie

«Prenotare per preservare». La settimana scorsa il nuovo sindaco di Chamonix, François-Xavier Laffin, eletto lo scorso marzo, ha annunciato che da giugno 2027 per visitare la riserva naturale delle Aiguilles Rouges bisognerà prenotare in anticipo. In questo modo si riceverà un QR code che darà l’accesso all’area. Così la cittadina alpina punta a contrastare il turismo di massa – in estate la zona del Lac Blanc e dei Lacs des Chéserys accoglie fino a 4.000 turisti al giorno, una cifra che è più che raddoppiata dal 2020, con impatto negativo su flora e fauna selvatiche – diventando la prima località delle Alpi a introdurre quote per i visitatori.

Come funzionerà il progetto

Il piano, che deve ancora ricevere l’approvazione definitiva del prefetto, prevede che durante l’alta stagione, da giugno a settembre, possa accedere giornalmente all’area del Lac Blanc un numero di visitatori compreso tra 600 e 1.000. «Ai punti di accesso alla riserva ci saranno delle “eco-guardie” che verificheranno che le persone abbiano prenotato. Chi non l’ha fatto potrebbe essere multato, anche se la nostra intenzione è evitare le multe facendo in modo che tutti lo sappiano in anticipo e nessuno possa dire di non essere stato avvisato», ha dichiarato Christian Schwoehrer, direttore dell’Agenzia per la conservazione della natura dell’Alta Savoia, che gestisce la riserva. Secondo Schwoehrer, qualora il progetto, che per il momento avrà una durata «sperimentale» di tre anni, dovesse funzionare, «verrà prorogato e forse esteso ad altre aree».

Le dichiarazioni del sindaco di Chamonix

Laffin si è fatto promotore delle quote dopo una visita a Marsiglia, dove dal 2022 un sistema analogo limita l’accesso al parco nazionale delle Calanques. «Il Lac Blanc è un luogo che non possiamo lasciar continuare a degradarsi», ha sostenuto il sindaco, aggiungendo che visitare la montagna resterà gratuito, ma a determinate condizioni, e che il comune sta valutando ulteriori regole per altre zone. «Non vogliamo impedire alle persone di andarci, solo introdurre qualche regola più rigida. È un compromesso per garantire ai visitatori una bella esperienza e, allo stesso tempo, proteggere l’ambiente naturale», ha aggiunto Schwoehrer.

I costi del progetto

Il piano delle quote costerà circa 590.000 euro. Il finanziamento non è ancora stato definito, ma secondo Laffin una parte sarà coperta da Chamonix e da altri enti locali, e il comune chiederà un contributo al «fondo verde» del governo per la tutela dell’ambiente. Si cercano anche sponsor privati.

La resistenza dei proprietari legali dei terreni

Una certa resistenza al progetto, tuttavia, è stata manifestata dai proprietari legali dei terreni. Il Lac Blanc si trova in una proprietà privata di circa 7,5 km² appartenente a 35 famiglie, riunite in un ente storico che esiste da secoli e oggi è gestito dalla società Montagne de Chéserys. Uno di loro, Guillaume Ravanel, guida alpina, concorda sulla necessità di controllare il numero di turisti, ma ha suggerito di chiedere ai visitatori un piccolo biglietto d’ingresso per accedere alla riserva. Frédéric Charlet-Berguerand, co-gestore di Montagne de Chéserys, ha dichiarato a Le Monde: «Questo sistema di quote è innovativo e virtuoso». Contattato dal Guardian, ha aggiunto: «Detto questo, non ci saranno quote sulla nostra proprietà privata finché non saranno approvate da un’assemblea dei proprietari», prevista per dicembre.