Finlandia, viaggio gratis per 16 single: come funziona l’esperimento organizzato per promuovere il turismo locale e trovare l’amore

I vincitori del concorso verranno annunciati il 1° dicembre e, divisi in due gruppi, partiranno a febbraio 2027 per Helsinki o Tampere

Con un viaggio gratuito di quattro giorni, 16 persone potranno scoprire la cucina finlandese e, forse, trovare l’amore. Si tratta del Finnish Dinner Date, iniziativa con cui Visit Finland porterà 16 single da tutto il mondo a Helsinki o Tampere, a febbraio 2027. L’obiettivo è di scoprire la cultura e la gastronomia del Paese, ma anche «incontrare qualcuno di speciale» tra saune, paesaggi nordici e appuntamenti al buio.

Come partecipare al viaggio

Per partecipare alle selezioni bisogna pubblicare un video, obbligatoriamente in inglese, su Instagram, TikTok o Youtube in cui si risponde alla domanda: «Cosa serviresti durante un appuntamento a cena e perché?». Si dovrà poi taggare Visit Finland e usare l’hashtag #FinnishDinnerDate. Infine, bisogna compilare il modulo sul sito ufficiale dell’iniziativa. Le candidature sono aperte fino a martedì 10 novembre alle 10:59, ora italiana, mentre i 16 selezionati saranno annunciati il 1° dicembre.

Come verrà gestita l’esperienza

I vincitori, divisi in due gruppi da otto, parteciperanno a un viaggio di quattro giorni in Finlandia in cui vivranno esperienze gastronomiche e attività locali, completamente spesati. Il tutto si concluderà poi con una cena a sorpresa insieme a due single finlandesi. Ci sono però due dettagli che rimarranno ignoti fino all’ultimo: la destinazione e il menù della serata conclusiva. La meta del viaggio non si sceglie e verrà svelata dopo le selezioni: potrà essere Helsinki o Tampere e sarà il primo “match” del viaggio.

E anche le portate della cena finale non saranno rivelate fino a quel momento. Se ne possono solo ipotizzare alcune, partendo dai piatti tipici delle due città. Per esempio a Helsinki potrebbero essere serviti zuppa cremosa di salmone, pesce affumicato, selvaggina e pulla o la brioche al cardamomo da gustare con il caffè. A Tampere, invece, è più probabile che a tavola arrivino pesce di lago, frutti di bosco, funghi e il celebre sanguinaccio nero (mustamakkara) con marmellata di mirtilli rossi.

Perché e come è nata l’idea

L’iniziativa è la seconda tappa di Have some Finnish, la campagna con cui la Finlandia vuole far conoscere la cucina locale, che poche persone al mondo hanno provato. Per questo, l’ente del turismo ha chiesto ai finlandesi quali fossero i piatti più rappresentativi delle diverse regioni, poi ha affidato a chef di nome il compito di trasformarli in quattro menù degustazione ufficiali. Due sono già stati serviti a settembre in Lapponia e nell’arcipelago di Turku, mentre gli altri due arrivano a febbraio con il formato di un appuntamento a Helsinki o Tampere.

L’idea mira a fondere la conoscenza della gastronomia del Paese con la possibilità di incontrare l’amore. E proprio per l’aspetto sentimentale, Visit Finland si è ispirata al Sinkkukori, il cestino rosa presente in alcuni supermercati finlandesi: scegliendolo per fare la spesa, si segnala agli altri clienti la propria disponibilità di fare nuove conoscenze. Una sorta di app di dating, ma dal vivo e tra gli scaffali di verdure e surgelati.

Foto di copertina di Visit Finland





