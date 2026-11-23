Il rogo ha avuto origine accidentale e non si registrano feriti. L’episodio arriva a pochi mesi dal ritorno di Jada Pinkett nella residenza insieme al marito, avvenuto lo scorso luglio dopo anni di separazione

La villa di Will Smith e Jada Pinkett Smit a Calabasas ha preso fuoco poco dopo la mezzanotte di lunedì 23 settembre. Secondo quanto riportato da Page Six, a far scattare l’allarme è stata una chiamata ai servizi di emergenza, che ha subito mobilitato gli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles e i vigili del fuoco verso Cold Canyon Road, dove si estende la tenuta da 150 acri e 42 milioni di dollari della coppia. I soccorritori hanno individuato le fiamme in un edificio adibito alla manutenzione: grazie a un intervento tempestivo, le squadre sono riuscite a domare il rogo prima che potesse raggiungere la zona principale della casa.

Resta l’incognita sull’origine dell’incendio

Come confermato da un portavoce della stazione dello sceriffo di Malibu/Lost Hills, l’incendio avrebbe avuto origine accidentale e non si registrano feriti. Resta invece da chiarire se i due attori si trovassero in casa al momento dell’accaduto. Inoltre, l’episodio arriva a pochi mesi dal ritorno di Jada Pinkett Smith nella residenza insieme al marito, avvenuto lo scorso luglio dopo anni di separazione.

Quali sono i casi passati

Costruita su un terreno acquistato nel 2003 e completata nel 2010 con sei camere da letto e tredici bagni, la casa non è nuova a simili emergenze. Nel 2018 Will Smith aveva documentato l’avvicinarsi del vasto incendio di Woolsey, in Georgia, fermatosi a circa otto miglia di distanza, mentre nel 2021 un rogo nel seminterrato aveva imposto lavori di ristrutturazione. In quel caso, la famiglia ne era uscita illesa, ma un vigilie del fuoco aveva riportato una lieve ferita. L’allarme più recente risale al gennaio 2025 con l’evacuazione dell’area per il fronte di Palisades.