Will Smith denunciato per molestie sessuali, le accuse del suo ex violinista dopo averlo licenziato

L'attore e rapper americano è stato citato in giudizio. La replica del suo avvocato: «Accuse false e sconsiderate»

Will Smith è stato citato in giudizio per molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo Based on a True Story: 2025 Tour. Secondo quanto scrive la testata americana Variety, che ha esaminato l’atto depositato in un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego e successivamente inserito nel tour, oltre a essere coinvolto nella realizzazione di un nuovo album. Con il passare del tempo, il rapporto tra lui e Will Smith sarebbe diventato sempre più stretto. Al punto che il rapper e attore gli avrebbe detto: «Tu e io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro». Accanto a frasi come queste, tuttavia, Joseph sostiene di essere stato oggetto di una serie di attenzioni ritenute inappropriate.

Il messaggio lasciato nella camera d’hotel

A essere citata in giudizio, in realtà, è anche la società di Will Smith, la Treyball Studios Management, che Brian King Joseph accusa di licenziamento ingiustificato. Il violinista è stato sollevato dall’incarico in relazione a un episodio avvenuto lo scorso marzo a Las Vegas durante una tappa del tour. Nell’atto depositato in tribunale, il musicista sostiene che qualcuno sarebbe entrato nella sua camera d’hotel, prenotata dalla società di Smith, lasciando oggetti personali, tra cui farmaci per l’HIV. In più, avrebbe trovato un messaggio che Joseph ha interpretato come un invito ad avere rapporti sessuali. Il foglio recitava: «Brian, tornerò non più tardi delle 5:30, solo noi», ed era firmato “Stone F”, con un cuoricino disegnato.

Il licenziamento

Secondo la denuncia, Joseph temeva «che un individuo sconosciuto sarebbe presto tornato nella sua stanza per compiere atti sessuali» con lui. Da qui, dunque, la decisione di segnalare l’accaduto alla sicurezza dell’hotel e al tour management, che però lo avrebbe accusato di mentire e aver orchestrato di proposito l’intero episodio. Pochi giorni dopo, Joseph fu licenziato.

La risposta degli avvocati di Will Smith

In una dichiarazione rilasciata a People, l’avvocato di Will Smith, Allen B. Grodsky, ha commentato la vicenda con queste parole: «Le accuse del signor Joseph riguardanti il ​​mio cliente sono false, infondate e sconsiderate. Vengono categoricamente respinte e utilizzeremo tutti i mezzi legali disponibili per affrontare queste accuse e garantire che la verità venga alla luce».

Foto copertina: EPA/Cyril Zingaro | Will Smith si esibisce in concerto al Paleo Festival di Nyon, in Svizzera