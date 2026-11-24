Trump grazia il tacchino per la cerimonia del Giorno del Ringraziamento alla Casa Bianca – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 24 novembre 2026 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno ospitato alla Casa Bianca la tradizionale cerimonia della grazia al tacchino per il Giorno del Ringraziamento 2026. Nelle immagini, il Presidente accarezza il grande tacchino bianco, appoggiato su un piedistallo decorato con foglie autunnali accanto al leggio presidenziale. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev