(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 "La violenza di genere impone alle istituzioni un impegno che coinvolge molteplici ambiti di intervento. Accanto alle misure di protezione e sicurezza è essenziale garantire politiche del lavoro e strumenti di sostegno al reddito capaci di supportare concretamente le donne nei percorsi di fuoriuscita da situazioni di fragilità e violenza". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone rispondendo al question time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev