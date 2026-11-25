(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 "Tanta emozione oggi, perché c'erano tantissimi studenti e l'emozione era palpabile. Penso che il messaggio sia arrivato, è un messaggio che vorremmo portare in tutta Italia, dai giovani ai più adulti". Lo ha detto Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa nel novembre 2023, parlando con i giornalisti fuori Montecitorio dopo la proiezione del film, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev