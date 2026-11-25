Giornata contro la violenza sulle donne, La Russa: Le leggi da sole non bastano, serve prevenire – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 "Oggi ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È un appuntamento che ci richiama a una responsabilità collettiva che non può esaurirsi in una ricorrenza, in una dichiarazione di principio o in una manifestazione di solidarietà". Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa aprendo i lavori dell'Aula di Palazzo Madama. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev