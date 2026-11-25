(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 "La violenza contro le donne è una ferita inferta a tutta la nostra società, è un attacco alla libertà, alla dignità della persona e ai valori sui quali si fonda la nostra democrazia. Contrastare questo orribile fenomeno è una battaglia di civiltà che mi sta particolarmente a cuore, un impegno personale prima ancora che politico". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev